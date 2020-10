Livre V - Fables 2 à 20

Des fables archi-connues , comme Le Petit Poisson et le pêcheur, Le Laboureur et ses enfants, ou La Poule aux œufs d'or. Plusieurs fables très courtes, comme Le Cerf et la vigne, ou L'Ane portant des reliques. Parfois, la moralité est en tête de fable, comme dans Le Lièvre et la Perdrix.