Livre VIII, Fable 27 - Livre IX - Fables 1 à 8

Cette émission clôt le livre VIII avec "Le Loup et le Chasseur". Le livre IX débute par la longue réflexion sur le mensonge du "Dépositaire Infidèle". La fable la plus célèbre est aujourd'hui "Les deux Pigeons", et la plus subtile "Le Fou qui vend la Sagesse", pleine d'humour ! "La Souris métamorphosée en Fille" révèle des influences orientales sur l'inspiration de La Fontaine.