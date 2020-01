Livres jeunesse avec l'association lire et faire lire

L'hiver revient, il est arrivé! Huguette Decq et Anne Marie Pailhol, lectrives de l'association Lie et faire Lire nous ont apporté des albums qui racontent le retour de cette saison, en ville et a la campagne. Des histoires pleines de fraicheur,des histoires d'attente et d'aamitié qui permettent beaucoup d'échanges avec les enfants. Elles sont au micro d'Odile Jacquinod.