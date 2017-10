Les parents et les enfants se reconnaîtront certainement dans les animaux et les situations imaginés par les auteurs des albums que nous présente Martine Poncet de l'association Lire et faire lire.

"Le loup ne viendra pas" de Myriam Ouyessad et Ronan Badel (Editions l'Elan vert)

"Trois courageux petits gorilles" de Michel Van Zeveren (Ecole des loisirs)

"Au lit,petit monstre!" de Mario Ramos (Ecole des loisirs)

​

​

​