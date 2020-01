Un spectacle magnifiquement fou, imprévisible, une expérience jubilatoire, l'histoire d'un acteur qui a perdu le fil de son spectacle, qui se noie dans le récit de ses origines, de ses lectures et de ses projets. On passe joyeusement de Calderon aux bananes Chiquita en passant par Paul Claudel. A la fois auteur et acteur de "14 juillet" surprenant, Fabrice Adde va nous en dire

plus !



Jusqu'au 17 janvier, puis du 28 janvier au 1 février, dans la petite salle du Théâtre de La Place des Martyrs, 14 juillet, de et par notre invité Fabrice Adde, coécriture et mise en scène, Olivier Lopez.