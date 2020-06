20 ans d'engagement pour la directrice de l'Ecole départementale de musique

Une remise de diplômes aux élèves pour clore l’année… et remercier la directrice...

Cet après-midi, l’Ecole départementale de musique se rassemble avant les vacances et la pause estivale. Ces dernières années, elle avait pris l’habitude d’organiser un grand événement en juin, Musical’Eté… là, le contexte sanitaire ne le permet pas… Cette remise de diplômes ce soir dans les salons du Département doit permettre de saluer aussi l’engagement depuis plus de 20 ans de la directrice Florence Turpault...