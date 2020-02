20200210-Tour de table Association Pérennis et Urgence sociale AFU 16

11h00-11h30

L’association Pérennis doit changer de lieu. Basée au 9 rue des gabariers à Cognac un déménagement est imminent. La ville ayant vendu le bâtiment occupé par l’association.

C’est l’occasion pour nous de revenir sur la mission de cette association cognaçaise "Pérennis" dans la gestion des milieux naturels, pour préserver la biodiversité locale et les populations d’espèces en voie de disparition.



11h30-12h00

L’AFUS 16 la Fédération des Acteurs de l’Urgence Sociale de la Charente créée fin décembre 2005 a rassemblé sous une même appellation des associations d’insertion, de prévention et d’urgence sociale. Depuis la création de l'AFUS 16 les chiffres sur la paupérisation et la misère sociale en Charente ont augmenté. Le nombre de sans-abri hébergés dans les structures d’accueil est passé de 8 000 à 16 000.