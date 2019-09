Tous les samedis à 01h00, 01h00 et 01h00

Au fil des pages, c’est une heure de découverte des plus beaux textes de littérature et de spiritualité. Interprétés par des comédiens ou par leurs auteurs, ces textes vous permettent de retrouver les grandes inspirations des auteurs qui ont marqué et continuent de marquer la Bretagne.