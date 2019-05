3 auteurs de renom national invités : Sylvie BARON, Didier CORNAILLE, Gilbert B

Sylvie BARON, romancière, auteur de "Terminus Garabit", thriller dont l'action se situe à notre époque dans le Cantal et où est évoqué le problème de désertification des campagnes.

Didier CORNAILLE, romancier, auteur de "Un violon en forêt" (Presses de la Cité),histoire dont l'action se déroule dans le Morvan et qui met en scène une jeune femme violoniste dont le renom va permettre à ce village de sortir de l'anonymat.

Gilbert BORDES, romancier, auteur de "La Garçonne", (Presses de la Cité), histoire solognote durant la période de l'Occupation et les années d'après-guerre.