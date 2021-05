3 bandes dessinées

La médaille miraculeuse - Les apparitions de la rue du Bac de Salvatore BEVACQUA et Arnaud DELALANDE chez Plein Vent



SUF hier, ce soir, demain matin (une histoire des scouts unitaires de France) de Thomas OSWALD et Francesco RIZZATO



Vol à la grande chartreuse - Les aventures de la patrouille du faucon de Jean-François VIVIER et Romuald GLEYSE