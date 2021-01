40 dictées pour aimer la grammaire

"40 dictées pour surmonter les plus grandes difficultés grammaticales", c'est le titre de l'ouvrage publié par Anne Liu aux éditions Ellipses.

Anne Liu est titulaire d'un doctorat de Lettres modernes. Elle est Maître de conférences honoraire à l'Université catholique de Lyon et transmet encore sa passion au fil des opportunités.

La grammaire française est un jeu ! Il n'est jamais trop tard pour comprendre et apprendre. La grammaire, c'est aussi une porte ouverte sur des avenirs insoupçonnés, des rencontres brillantes, des découvertes heureuses. Pourquoi s'en priver ? Il suffit d'en avoir envie pour commencer à s'approprier sa langue... et changer de vie ! Anne Liu a choisi une démarche littéraire. Pas de morceaux choisis d'auteurs trop éloignés de nous, mais une écriture souple et colorée.

De nombreux thèmes s'entrecroisent ; c'est l'enfant pétillante, le nouvel étudiant étonné, aimé, la mère débordée ou doucement vieillissante, les fêtes familiales et la maison vide, sans oublier le chat, la pluie et la neige... Et puis, il y a ceux qui s'en vont et que l'on accompagne sous le soleil. C'est la vie. Enfin la description du Grand Stade de l'OL est une jolie excuse pour terminer par les réformes orthographiques qui concernent tant de mots et expressions courants, quoi qu'on en ait dit.

Tour à tour les deux orthographes admises sont choisies, en signalant toutefois les mots que le dictionnaire de l'Académie française ne reconnaît pas... encore. En 40 dictées rédigées comme des petits morceaux choisis du quotidien, l'auteur joue avec les mots pour parler d'orthographe. Toutes les difficultés sont expliquées, une à une, avec clarté. Des focus grammaticaux jalonnent les pages. De toutes les façons possibles, les règles sont expliquées et réexpliquées.

On sent la pédagogue, l'enseignante qui connait les interrogations des étudiants et qui sait répondre aux questions les plus diverses. Destiné aux inquiets, à ceux qui veulent progresser mais aussi à ceux qui apprécient le style d'un texte, l'ouvrage fait alterner des dictées plus faciles avec de plus complexes, notées d'un à trois astérisques.

Une bonne idée pour dépasser ses blocages.