Accueil Migrants de Barbezieux - Covid et troubles spycho chez l'enfant

11h00-11h30

Hélène Brochet-Toutiri, présidente du Collectif Accueil Migrants de Barbezieux parle du quotidien de ces personnes en exil. Partagées entre la nécessité de s’intégrer, pour être reconnues dans notre société et la nécessité de passer inaperçues, pour ne pas être expulsées. Ces personnes migrantes vivent l’incertitude au quotidien.



11h30-12h00

Alors que l’ombre d’un troisième confinement plane toujours au dessus de nos têtes que le port du masque est toujours de rigueur. Quel en est l'impact sur les enfants ? Quelles sont les conséquences des mesures sanitaires et gestes barrières imposés par la pandémie sur le psychisme des plus jeunes ? Des questions auxquelles répond Coraline MOAL psychologue clinicienne.