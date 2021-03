ADEAR Terre-Mer -Regard de Laure Lamas sur sa mission à la pastorale des jeunes

Première partie :



L'association ADEAR Terre-Mer, association pour le développement de l’emploi agricole et rurale, est portée par des paysans. Elle veut favoriser les dimensions de transmission, d’installation et d’accueil de nouveaux paysans autour d’un partage de valeurs. Cette semaine, des visites de fermes à reprendre sont organisées sur les 4 départements de Poitou-Charentes…

Avec nous pour en parler, Martial Favre, co-président de cette association ADEAR Terre-Mer…





Deuxième partie :



Accompagner les jeunes dans leur cheminement de foi…

Pendant plus de 6 ans, Laure Lamas a porté cette mission en équipe avec les animateurs, responsables et mouvements actifs dans le diocèse. Elle était jusqu’à il y a peu coordinatrice de la Pastorale des jeunes du diocèse d’Angoulême avec l’enjeu de rejoindre les jeune Charentais en fonction de leur âge.