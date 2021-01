ADERA/Librairie diocésaine Le Monde de Théo-Office de tourisme du Sud-Charente

Première partie :



Nous faisons le point avec l’ADERA comme Association pour le développement de l’enseignement religieux dans le diocèse… C’est l’ADERA qui porte la librairie diocésaine-Le Monde de Théo, située au coeur de la maison diocésaine à Angoulême. Une structure qui doit fermer d’ici quelques semaines en mars. Ce qui ne doit pas être une fin en soi...

Avec nous, Benoît Marty, le président de cette association ADERA.





Deuxième partie :



Porté par une nouvelle campagne de communication et identité de territoire, l’Office de tourisme du Sud-Charente est dans une dynamique forte…

c’est autour de « La fabrique à souffle » que la structure articule aujourd’hui son projet, ses propositions pour mettre en valeur le Sud-Charente et ses atouts… Un positionnement qui a déjà des répercussions…

Charles Audoin, le président de l’Office de tourisme du Sud-Charente et Yannis Adebiaye, le directeur, sont nos invités.