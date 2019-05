ADRASEC 16 - "Ne nous demandez pas la lune" par la troupe Sans Fard Théâtre

Première partie :



Bernard Sauzet, secrétaire, et Alain Mesnier, membre actif, partagent sur l’ADRASEC 16, association départementale des radio transmetteurs au service de la sécurité civile de la Charente. Les femmes et les hommes qui en font partie mettent leur matériel et leurs compétences au service des autres.



Deuxième partie :



La pièce « Ne nous demandez pas la lune » sera à découvrir demain à l’Espace Franquin à Angoulême. Elle est portée par des membres des communautés de l’Arche en Charente, assistants et personnes en situation de handicap mental.

Hélène Masurel, de la Compagnie Le Passage, et Vincent, l’un des acteurs sont nos invités.