Dom Catry nous fait découvrir Adrienne von Speyr - A la rencontre d’Adrienne von Speyr -1/5

Adrienne von Speyr est un médecin d’origine suisse, elle est née en 1902 et elle est morte en 1967. Voici une prière qu’elle a faite alors qu’elle avait une vingtaine d’années : "Mon Dieu, je t'en prie, aie pitié de nous tous. Tu vois que nous avons tant de mal à te comprendre. Quand j’étais petite, tu étais tout proche, mais maintenant tu es souvent très loin. C'est peut-être de ma faute. Je t'en prie, mon Dieu, enlève de moi tout ce qui n'est pas à toi, arrache-le et mets à la place tout ce que tu veux. Je ne sais pas bien ce que je dois faire de ma vie. Donne-moi ton Esprit. Donne m'en beaucoup, beaucoup, tellement que je puisse le donner à tous ceux qui en ont besoin. Fais réellement de moi ta servante, réellement une fille qui travaille pour toi dans la vigne du Seigneur. Mon Dieu, je t'aime beaucoup et je te le demande, aime-moi, aime aussi toute ma famille et donne-moi d'aimer ceux qui seront plus tard mes malades. Et puis je voudrais que tu me montres le véritable chemin. Je veux bien faire ce qui est pénible, mais je voudrais aussi que ce soit vrai. Donne-nous à tous la vérité de ton Esprit Saint. Amen" Référence 1. Geheimnis der Jugend, p. 66.