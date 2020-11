Agatha Christie en BD - Jean-François Vivier et Pascal Davoz

Agatha Christie, la reine du crime adaptée en BD ! Une façon de marquer le 100ème anniversaire de son tout premier roman "La mystérieuse affaire de Styles", en octobre 1920.



Les éditions Paquet publient 8 de ses romans, croqués en cases et en bulles, dont "La mystérieuse affaire de Styles" et "Ils étaient dix".



Au scénario : Jean-François Vivier et Pascal Davoz. Ils sont les invités de Delphine Freyssinet.