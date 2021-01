Agriculture et tourisme Charente - Dynabuy et les entreprises

Première partie :



nous parlons circuits courts et vente directe avec l’association Agriculture et tourisme Charente. Depuis 1978, elle fédère des agriculteurs spécialisés dans la vente directe et le tourisme à la ferme… en Charente et dans les départements voisins… Et aujourd’hui, les questionnements et les attentes des consommateurs sont nombreux dans le domaine confortés dans le contexte que nous vivons...

Cécile Vidal, la présidente de cette association Agriculture et tourisme Charente, est notre invitée.





Deuxième partie :



Des rencontres et des clés pour développer, diversifier, conforter les réseaux des petites et moyennes entreprises… et leur donner des moyens pour continuer à avancer en 2021...

Les agences Dynabuy cherchent à rassembler, faire partager ensemble des dirigeants de petites et moyennes d’entreprises et mettre en place des partenariats. C’est le cas en Charente avec des rencontres régulières à Angoulême et à Cognac notamment. La crise sanitaire de 2020 a évidemment compliqué les actions et Dybabuy s’est adapté… et cherche toujours en 2021 à pouvoir répondre aux attentes des entreprises du territoire...

Avec nous, Stephan Mentalecheta, directeur d’agence Vienne et Charente pour Dynabuy.