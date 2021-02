Aidant acteur de sa santé - "L'eau vive" le combat d'une ZAD prix Tournesol

11h00-11h30

Les aidants, ce sont ces personnes qui accompagnent un proche malade ou handicapé et qui, le plus souvent se dévouent corps et âme en oubliant de vivre. Pour vivre pleinement une fonction d’aidant il est nécessaire de lâcher prise d’organiser des temps pour souffler et prendre le large. C’est tout l’intérêt des ateliers proposés par le CASA, le collectif d’associations de soutien aux aidants de Charente. Les ateliers sont proposés toutes les semaines en ce mois de février.





11h30-12h00

Alain Bujak au scénario et Damien Roudeau au dessin ont obtenu samedi à Angoulême le prix « Tournesol » décerné par Europe Écologie les Verts pour leur album « L’eau Vive ». Cette bande dessinée parue aux éditions Futuropolis remonte aux sources de la Loire. Là en 1983 l’Établissement public d’aménagement de la Loire et de ses affluents porte un projet de barrage. L’infrastructure devra réguler le cours d’eau du fleuve. Ce projet engloutira aussi toute la vallée du mont Gerbier-de-Jonc, mais la mobilisation des habitants aura raison de ce projet gigantesque.