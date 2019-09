Albaterra et le Festival des potiers - Grand déballage régional Emmaüs à Cognac

Première partie :



Manon Clouzeau et Charles Audouin sont céramistes et impliqués dans l’association Albaterra. Créée récemment, elle rassemble des femmes et des hommes qui travaillent l’argile avec un esprit commun. Ce week-end, l’association porte son Festival des potiers à Aubeterre-sur-Dronne pour sa 3ème édition.





Deuxième partie :



Une solidarité exprimée à tous les niveaux dimanche à Cognac à l’Espace 3000…

Les communautés et groupes Emmaüs de l’Ouest organisent ensemble un grand déballage régional. Une journée pour acheter à petits prix et échanger avec les visiteurs. Un grand déballage qui doit permettre à chacun de soutenir les actions d’Emmaüs international.

Avec nous ,Jean-Claude Viollet, le président d’Emmaüs Angoulême-Cognac et Esther et Azzeddine, compagne et compagnon, impliqués dans l’organisation de ce grand déballage régional.