Albert ALGOUD - 1/2

Aujourd'hui, mais aussi demain, Michel Bonnet est en compagnie d'un tintinophile absolu, doublé d'un haddockien furieux. Car Albert Algoud, non content d'être un humoriste reconnu et d'avoir publié un dictionnaire amoureux de Tintin, est aussi l'auteur de "L’Intégrale des jurons du Capitaine Haddock", paru aux éditions Casterman. Et il est bien là, sur les ondes de RCF en Bourgogne..