Il est exceptionnel de voir un auteur avouer être un menteur et vouloir écrire autrement. C'est pourtant ce que fait Alexandre Jardin dans un récit intitulé "Le roman vrai d'Alexandre", expliquant comment a fonctionné la machine à mentir toujours plus et annonçant qu'il va dorénavant écrire des romans à la façon des grands romanciers du XIXe siècle. Un récit passionnant qui est aussi une réflexion sur l'art d'écrire, l'art du roman et une quête de la vérité de soi.