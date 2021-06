Alicia Alonso, une danseuse étoile cubaine de légende

Légende vivante du ballet national de Cuba, Alicia Alonso, danseuse et chorégraphe cubaine, est décédée en 2019 à l'âge de 98 ans. Eileen Hofer, réalisatrice de documentaires, vient de publier avec l'illustratrice Mayalen Goust, une bande-dessinée qui lui est consacrée, intitulée "Alicia, prima ballerina assoluta" (éd. Rue de Sèvres), après lui avoir dédié un documentaire. Un portrait d'Alicia Alonso mais aussi le parcours croisé de trois femmes dans le Cuba d'hier et d'aujourd'hui.

Alors qu'elle commençait sa carrière de danseuse étoile, Alicia Alonso a dû surmonter, jeune, un handicap visuel, jusqu'à devenir progressivement complètement aveugle. Elle a ainsi appris à danser avec un bandeau sur les yeux. "Sa force de caractère m'avait stimulée et bouleversée et je me suis dit que je voulais absolument la rencontrer", raconte Eileen Hofer, l'invitée de Thierry Lyonnet. Elle l'a rencontré à Cuba il y a quelques années. "C'était très compliqué de la rencontrer car beaucoup de personnes la protégeait. C'était une reine, avec sa cour. Il faut séduire la cour et peu à peu on arrive à la rencontrer".

Un soutien indéfectible de l'idéal marxiste



Fidel Castro a choisi d'utiliser cette femme et cette notoriété pour prouver que le castrisme était aussi un régime d'intellectuels et d'amateurs d'art. "Cela a été un pacte signé entre le régime de Castro et Alicia Alonso, qui a eu les moyens financiers et politiques pour développer son école de danse et son ballet national. Elle est devenue camarade, affiliée au Parti communiste et dans sa carrière, elle a même refusé de danser à maintes reprises avec Rudolph Noureev qui venait de faire défection à l'URSS. Ce qui est est intéressant aussi, c'est de voir que l'élite catholique locale l'a aussi élevée au rang de diva, comparée à une sainte".



une bd sur le Destin de trois femmes

Dans les rues de La Havane, entre 1959 et 2011, les vies se croisent et se recroisent. Aujourd'hui celle d'Amanda, jeune ballerine en devenir. Hier, celle de Manuela, mère célibataire, qui n'aura fait qu'effleurer son rêve de danseuse classique et enfin celle d'Alicia Alonso, dont on suit l'ascension vers la gloire jusqu'à devenir prima ballerina assoluta au parcours exceptionnel.

Dans un Cuba où règnent la débrouille et l'entraide, tout autant que la dénonciation et le marché noir, l'histoire de la démocratisation de la danse classique rime singulièrement avec l'avènement du régime révolutionnaire. Pour Amanda, la compétition est rude pour être parmi les meilleures tandis que pour Alicia, les choix ne sont plus seulement artistiques mais politiques, lorsqu'on voudra faire d'elle un instrument de l'idéologie castriste.