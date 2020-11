"Aller voir ailleurs", à la prison de Mauzac

Nous filons dans une prison à ciel ouvert, rencontrer un auteur aux yeux fermés. La rencontre se déroule à Mauzac, dans le Périgord, à deux pas des vignes de Saint-Émilion et des feuillus qui bordent la Dordogne. Pour l'émission de RCF LIVRE COMME L'AIR, Jean-Pierre Brouillaud, auteur du livre "Aller voir ailleurs" (éd. Points), rencontre ses lecteurs du centre de détention de Mauzac (Dordogne). Véronique Macary a suivi cette rencontre.

La rencontre

Un auteur et des détenus qui se ressemblent, vivant chacun à leur manière une détention, basée sur la libre circulation et l’autonomie. La prison de Mauzac est en effet une expérience souhaitée par Robert Badinter. Les bâtiments sont des pavillons et les coursives des jardins. Les lecteurs détenus trouvent dans ce récit, "Aller voir ailleurs", un parallèle avec leur voyage intérieur. Leur échange est étonnamment philosophique, parfois spirituel.



l'auteur, Jean-Pierre Brouillaud

Jean-Pierre Brouillaud a très mal accepté sa cécité qui a surgit à l’âge de 15 ans. Sa réaction l’emmène au bout du monde. Pour se construire, il fugue dans un premier temps au bout de la ligne de RER Versailles-Chantiers, puis il pousse un peu plus loin. Chercheur d’or en Amazonie, solitaire en Afghanistan, hippie à Katmandou... Jean-Pierre Brouillard a l’aventure au bout de sa canne.

Lire pour en sortir

Lire pour en sortir est une association qui "place la lecture, la littérature et l'expression au cœur du bien-être et du projet de réinsertion des personnes détenues", selon les mots de Marie-Pierre Lacabarats, directrice générale de l'association.

Toute personne détenue a des droits, notamment à l’accès à la culture. Le livre unit les esprits et nourrit la reconstruction. L’association "Lire pour en sortir" vous emmène dans des prisons de France pour un voyage au pays de l’humanité. Entre ombre et lumière.