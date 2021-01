Amanda Favier et Marina Chiche pour deux CD

Bénito nous présente deux nouveaux CD : Post scriptum avec Marina Chiche violon et Aurélien Pontier piano pour 18 miniatures for violin. Tribute to Heifetz et kreisler chez Nomas Music. Amanda Favier et l'orchestre philharmonique Royal de Liège direction Adrien Perruchon : Concertos pour violon de Stravinsky et John Corigliano chez Nomad Music