America : l'Amérique comme vous l'avez jamais lue

A l'occasion du lancement de la revue America, Bruno Clément-Petremann, directeur du centre pénitentière de Paris-la-Santé, reçoit François Busnel dans l'une des sept bibliothèques de la prison parisienne, en présence de quelques détenus et surveillants. Certains sont passionnés de littérature, d'autres y prennent goût.

"C'est un superbe établissement, une superbe rénovation, avec des conditions de travail optimales et des conditions de détention optimales. Il faut qu'on se montre à la hauteur, donc il faut que nous ayons des projets audacieux et ambitieux". La mise en place d'activités culturelles en est un. L'idée étant de planter une petite graine chez certaines personnes en détention.

"Nous avons beaucoup travaillé avec l'association Lire pour en sortir. Pour nous le livre c'est vraiment quelque-chose d'important. Je préfère un détenu qui s'évade avec un livre plutôt qu'avec un grappin et une corde", poursuit Bruno Clément-Petremann.

Arrivée des premiers détenus, ouverture d'un quartier de prise en charge des détenus radicalisés... La montée en charge ces derniers mois a été progressive et aujourd'hui 678 personnes sont détenues ici pour un peu plus de 700 places.



Que reste-t-il du rêve américain ?

A l’occasion de la fin du premier mandat de Trump, François Busnel vient donc ici présenter la revue éphémère "America" qui vise à "interroger cette histoire, la raconter, raconter ses excès aussi, comment on arrive avec un idéal de liberté pour au final asservir toute une partie de la population et commettre un génocide sur les Indiens... "

"On a affaire à un Président qui est excessif en tout", observe le producteur de l'émission littéraire hebdomadaire La Grande Librairie sur France 5 depuis 2008.

L'idée de cette revue ? Demander à des journalistes de passer 15 jours ou 3 semaines dans un endroit écouter les gens et raconter, en essayant de ne pas juger. Des écrivains et cinéastes sont aussi invités à contribuer à cette revue.

Une évasion par les livres

Les souvenirs des détenus fusent, l’Amérique certains la connaissent très bien, d’autres sont fous de littérature américaine. Jo, lecteur détenu, vient par exemple de terminer un ouvrage sur le rêve américain. Alexandre Duval-Stalla, fondateur de Lire pour en sortir et avocat, écoute et rappelle les enjeux de la justice. Un détenu fait part de son inquietude pour sa défense car son avocat Me Eric Dupont-Moretti est devenu ministre.

"J'ai toujours été lecteur assidu et en prison, j'ai dépassé le stade de la curiosité littéraire pour être plus dans la réflexion, l'analyse... Ces rencontres avec les auteurs, pour cela, c'est assez fantastique parce qu'ils nous disent un peu dans quel état d'esprit ils ont écrit et ce qu'il y avait derrière", témoigne un détenu, auxiliaire bibliothécaire.



Une émission réalisée avec nos partenaires : FONDATION GROUPE ADP, LPES, LES COMÉDIENS DU GEIC THEATRE,Sachernka Anacassis, Marius Carreau, le Théâtre compagnonnage Lyon.