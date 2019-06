Amicale des Bretons d'Angoulême et de la Charente - Fête de la musique Pétignac

Une émission consacrée à la Fête de la musique...



Première Partie :



L’amicale des Bretons d’Angoulême et de la Charente est active depuis plusieurs décennies et valorise notamment la musique, la danse, le chant… ce soir, elle participe naturellement à la Fête de la musique organisée à Angoulême…

Albert Giraud, musicien et ancien président de cette Amicale, partage avec nous :



Deuxième partie :



Des pianos à disposition de tous… et un site avec de multiples espaces… pour fêter la musique et le silence ensemble…

La règle est la même depuis plus de 30 ans au domaine Musical de Pétignac à Jurignac dans le sud Charente. Dans l’esprit du 21 juin, la Fête de la musique sera une fois encore demain un temps de partage large autour de l’instrument piano, roi au Domaine musical de Pétignac, mais pas seulement...

Gérard Fauvin, à la tête de ce Domaine, est notre invité.