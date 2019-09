Amicale des mécaniques sigognaises - Soeur St-Cybard Juste parmis les Nations

Première partie :



L’amicale des mécaniques sigognaises regroupe, depuis 2011, des collectionneurs et des propriétaires de voitures et motos anciennes. Elle organise, les 21 et 22 septembre, une 3ème bourse d’échange autos-motos-cycles-agricole.

Avec nous, Pierrick Guichard, le président et Jean-Luc Gestreau, le secrétaire.





Deuxième partie :



Un Jardin des Justes parmi les Nations inauguré dans une semaine à Lesterps, près de Confolens.

Il a un objectif, celui d’honorer la mémoire de Soeur St-Cybard. Cette religieuse a accueilli et sauvé une petite fille juive en 1944. Josie Lévy avait alors 5 ans. Une première cérémonie en 2010 avait déjà permis de mettre en valeur cet acte et de reconnaître officiellement Soeur St-Cybard comme Juste parmi les Nations. La cérémonie du 22 septembre sera en quelque sorte un prolongement…

Mgr Gosselin, évêque d’Angoulême, et Gérard Benguigui, président de l’association des Juifs de Charente et délégué régional de Yad Vashem, sont nos invités.