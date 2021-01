Amicale des Sapeurs-pompiers de La Couronne - François Bonneau et la crise

Première partie :



L'Amicale des Sapeurs-pompiers de La Couronne assure plusieurs missions. Elle porte notamment une dimension humaine de liens entre les pompiers du Centre de secours et met en place aussi des actions ouvertes sur l’extérieur avec la population…

Jean-Baptiste Précigout, le président de l’Amicale des Sapeurs-pompiers de La Couronne, est notre invité.





Deuxième partie :



De nouvelles mesures et restrictions sanitaires pour tenir compte de la circulation du virus...

Hier, le Premier Ministre Jean Castex et différents ministres ont fait un point sur la situation comme chaque semaine. Et plusieurs décisions ont été prises par rapport à une situation sanitaire définie aujourd'hui comme « maitrisée, mais fragile… »

Avec nous, pour revenir sur ces dernières annonces, François Bonneau, sénateur de la Charente…