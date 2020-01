Amicale italo-française - APEC à Montmoreau et la prise en charge de l'autisme

Première partie :



L’amicale italo-française basée à Soyaux fête cette année ses 40 an.Elle cherche toujours à organiser des manifestations culturelles, des voyages et à promouvoir des échanges.

Lino Pianezzola, président de cette amicale italo-française, est notre invité.





Deuxième partie :



Entre film, rencontre privilégiée et débat…

La structure de l’APEC à Montmoreau a vécu une journée de mardi marquante. L’APEC, c’est l’association Agir pour la protection, l’éducation et la citoyenneté. Elle accompagne et prend en charge des enfants, des jeunes et des adultes fragiles… notamment autistes. Et mardi, cette dimension était centrale avec la projection du film "Hors normes" en présence des deux éducateurs qui ont inspiré ce film...

Avec nous, François Jaubert, le président de l’APEC, Valérie Proust, la directrice, le docteur Nicole Penard, médecin-pédopsychiatre et Michaël Perry, directeur des établissements pour adultes de l’APEC.