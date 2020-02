Amicale italo-française - La bibliothèque numérique de Charente

Première partie :



L’amicale italo-française basée à Soyaux fête cette année ses 40 an.Elle cherche toujours à organiser des manifestations culturelles, des voyages et à promouvoir des échanges.

Lino Pianezzola, président de cette amicale italo-française, est notre invité.





Deuxième partie :



Le numérique pour élargir les horizons de lecture, de découvertes audiovisuelles… en lien avec les bibliothèques et médiathèques du département…

Sésame devient une réalité partout en Charente. Derrière ce nom, l’accès à de multiples documents et supports : e-books, magazines, films, séries par exemple… via la bibliothèque numérique de Charente. Une évolution forcément importante portée par le Service départemental de la lecture… Du coup, pour accompagner ce déploiement dans l’ensemble des structures charentaises, dès ce week-end et jusqu’au 29 février, des conférences, des ateliers, des projections sont organisés sous le titre « les rendez-vous du numérique en bibliothèque »…

Amélie Averlan, directrice du service départemental de la Lecture et Nicole Tanguy, chargé du développement numérique pour ce service, sont nos invités.