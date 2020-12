Amitié Partage Burkina - Ateliers de peinture pour des enfants hospitalisés

Première partie :



L’association Amitié Partage Burkina est née en février 1993. Elle agit dans ce pays d'Afrique directement sur les dimensions de scolarisation, d’éducation et aussi de santé… Depuis plus de 25 ans, Amitié Partage Burkina pense et réalise progressivement des projets...

Pour en parler avec nous, Geneviève Thorin, la présidente…







Deuxième partie :



Des peintures à découvrir cette semaine au Centre hospitalier d’Angoulême…

Elles sont signées d’enfants du service de pédiatrie de l’établissement de santé. Cette exposition est en quelque sorte le résultat d’ateliers menés régulièrement par Anne Rivière au sein du Centre hospitalier d’Angoulême…

Marie-Laure Brugerolle, secrétaire générale pour la maison de cognac Meukow et Anne Rivière, artiste peintre, sont nos invitées.