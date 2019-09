Anamnesis de Guillaume Amorin

En 986, un navigateur islandais soupçonné de meurtre fuit son pays pour ne plus revenir. La même année un homme blanc venant de l'est débarque au Méxique chez les toltèques. Il deviendra pour eux un un dieu. Marc et Cécilia découvrent cette histoire et partent pour le Mexique sur les traces de cet homme qui a vécu il y a 1000 ans