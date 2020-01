Angèle Koster et Pierre Rullier pour "La Charente insolite et secrète"

A la croisée des chemins entre le Bordelais et le Poitou, la Charente est un mélange singulier entre la terre et l'eau. Belle et profonde, elle offre un éventail de paysages de collines, vignes, prairies, lacs, rivières ou ruisseaux dont certains disparaissent parfois dans les profondeurs pour mieux ressurgir plus loin.