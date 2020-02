Angoulême 20 : Alain Dodier

Michel Bonnet et ses étudiants se sont installés à Angoulême à l'occasion du festival de bande-dessinée. De réélles opportunités pour réaliser plusieurs interview que nous allons découvrir au fur et à mesure des émissions littéraires. Et l'on commence tout de suite avec l'interview d'Alain Dodier mais avant cela, Michel Bonnet nous introduit dans ce festival.