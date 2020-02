Angoulême Bowling - Agence Fichtre diantre

11h00-11h30

Le bowling d’Angoulême a quitté la rue de Bordeaux et vient d’inaugurer ses nouveaux locaux, baptisés le Hall Black, aux Aveneauds à Gond Pontouvre. Mais que devient le club de bowling d’Angoulême ? Jacques Bénichou responsable du club et Philippe Chevalier président du comité départemental de bowling nous éclairent.



11h30-12h00

Fichtre Diantre est une agence d’artistes à Angoulême. Ouverte à l’occasion du festival de la BD cette boutique entame dès ce soir un travail d’accompagnement des auteurs pour les faire connaître du Grand public et leur permettre de diversifier leurs travaux. Hélène Dupuy anime ce lieu.