Anie Lulu "la mer noir dans les grands lacs"

BOU nous présente le premier roman d'Annie Lulu, La Mer noire dans les Grands lacs (Julliard), un récit d'une jeune femme, Nili, enceinte, qui raconte son histoire à son enfant à naître.

Elle-même est née d'une mère roumaine et d'un père congolais, on pourrait dire "métisse", à Bucarest, on dit plutôt alors "mulâtresse"!

Ce premier roman n'est pas une autobiographie, mais la rencontre entre deux géographies qui sont celles de l'auteure : la Roumanie et le Congo.