Anna SELLAM, directrice et éditrice pour les Éditions Bérangel

Maison fondée en 2002 par le Dr. Salomon Sellam, elle est spécialisée dans l’édition de livres.

Les auteurs, les autrices sont des professionnels spécialisés en médecine psychosomatique, psycho généalogie, relation à soi et à l’autre, psychanalyse, psychologie, astrologie.

Ils sont tous pour la plupart formateurs, formatrices, conférenciers, conférencières en France, en Europe et dans le monde.

Ces publications sont destinées aux professionnels de la santé ainsi qu’au grand public.

C'est Anna Sellam, directrice et éditrice, qui nous parle de cette aventure éditoriale.