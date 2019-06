APEL Charente - Après-midi centrée sur les aidants à Châteauneuf

Première partie :



L’APEL départemental est l'association des parents d’élèves de l’enseignement libre de la Charente. Elle réunit les associations actives au sein de chaque établissement du département. L'APEL propose, par exemple, une conférence la semaine prochaine pour accompagner les parents dans l’éducation de leurs enfants…

Stéphanie Letheil, présidente, et Pierre de la Dure, secrétaire, sont nos deux invités.





Deuxième partie :



Porter une information et une sensibilisation permanente sur les aidants…

Demain, une après-midi autour d’une pièce de théâtre et d’une conférence-débat est organisée à Châteauneuf-sur-Charente. Au coeur des échanges : le rôle des aidants, ces femmes et ces hommes qui accompagnent un proche malade, handicapé ou âgé… L’enjeu est bien d’alerter sur ce que vivent ces aidants et les conséquences possibles de leur engagement sur leur propre santé...

Avec nous, Joëlle Rassat, chargée de prévention au sein de la Mutualité française Nouvelle Aquitaine, Emmanuelle Merveille, coordinatrice de la plate-forme d’accompagnement et de répit des aidants du sud et de l’ouest-Charente et Lydie Berthelot, psychologue au sein de cette plate-forme…