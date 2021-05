APF France handicap - Monastère

11h00-11h30

Du vendredi 4 au dimanche 6 juin, APF Franc Handicap propose son deuxième Run & Trail. Une course solidaire pour soutenir les actions autour du handicap. En raison de la crise sanitaire cette course ne sera pas l’occasion de grands rassemblement de concurrents. Chacun est invité à participer à cette course inclusive en relevant un des challenges proposés de 10 à 20 km ou en faisant simplement un don à l’APF France Handicap. Cécile MORIN chargée de projets nous livre tous les détails de cette opération.



11h30-12h00

Dans le cadre des “Rendez-vous au jardin", l'association des amis de Bassac propose, samedi 5 et dimanche 6 juin, deux journées consacrées aux jardins et à l’écologie. Clotilde Courtois abordera la pertinence de l’agroécologie samedi après-midi. Dimanche 6 juin c’est une rencontre conférence qui vous est proposée autour de l’historienne Nathalie de Karniv et son livre: L'écologie intégrale au cœur des monastères paru aux éditions silence et parole. Elle est invitée de ce magazine.