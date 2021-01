Apiculteurs et viticulteurs main dans la main - Placoplatre à Cherves-Richemont

11h00-11h30

L’association Apiviti regroupent des apiculteurs et viticulteurs qui ont choisi d'améliorer l'offre de nourriture des abeilles domestiques autour du vignoble. Déclarée d’intérêt général cette association Apiviti a permis la plantation de 40 hectares d’espèces mellifères sur les communes de Saint Simeux et Mosnac pour permettre le développement des abeilles.





A Cherves-Richemont l’entreprise Placoplatre est la troisième entreprise du groupe en France. Une entreprise qui investit actuellement pour réduire son empreinte écologique. L’entreprise il est vraie est une grosse consommatrice de gaz et d’eau.

Pour réduire cette empreinte l’entreprise Placoplatre de Cherves-Richemont s’est lancée dans un plan de transformation subventionné par la région Nouvelle Aquitaine à hauteur d’1.200.000 euros.