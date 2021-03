APIVITI - Salles-Lavalette Territoire bio engagé

11h00-11h30

L'association APIVIT rassemble viticulteurs et apiculteurs engagés dans la sauvegarde des abeilles et la lutte contre les produits phytosanitaires dans le vignoble.





11h30-12h00

La commune de Salles Lavalette est engagée dans un label « Territoire bio engagé». La municipalité vient d’entamer son programme de plantation de verger municipal, 80 ares de fruitiers pour participer ainsi à la sauvegarde de la biodiversité des territoires. Ce verger communal compte 40 variétés de fruits à pépins. Dans un second temps, ce seront des arbres de fruits à coque qui seront plantés à Salles-Lavalette.