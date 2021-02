Apocalypse et Royaume de Dieu 5/5

Prètre du diocèse de Cambrai, le père André Benoît Drappier est passé depuis par Douai, Somain, Maubeuge et aujourd'hui le Cambrésis, qu'il parcourt à la rencontre des communautés chrétiennes. Il aime écrire, parcourir la Bible et l'histoire. Cette semaine, il nous emmène à la découverte du dernier livre de la bible : l'apocalypse.

Extrait : Matthieu, chapitre 3 :

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. »

Matthieu, chapitre 13 :

Le royaume des Cieux est comparable à une graine de moutarde qu’un homme a prise et qu’il a semée dans son champ. C’est la plus petite de toutes les semences, mais, quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leurs nids dans ses branches.

Le royaume des Cieux est comparable au levain qu’une femme a pris et qu’elle a enfoui dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que toute la pâte ait levé

Actes des Apôtres nous le dit avec ces mots :

Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.

extrait : Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît.

Ce n’est pas en me disant : “Seigneur, Seigneur !” qu’on entrera dans le royaume des Cieux, mais c’est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux.

chapitre 25 de Matthieu

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !”