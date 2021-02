Apocalypse : Fortune d'un mot 1/5

Prètre du diocèse de Cambrai, le père André Benoît Drappier est passé depuis par Douai, Somain, Maubeuge et aujourd'hui le Cambrésis, qu'il parcourt à la rencontre des communautés chrétiennes. Il aime écrire, parcourir la Bible et l'histoire. Cette semaine, il nous emmène à la découverte du dernier livre de la bible : l'apocalypse.

Extrait :

Alors j’ai vu un ange qui descendait du ciel ; il tenait à la main la clé de l’abîme et une énorme chaîne.

Il s’empara du Dragon, le serpent des origines, qui est le Diable, le Satan, et il l’enchaîna pour une durée de mille ans.

Il le précipita dans l’abîme, qu’il referma sur lui ; puis il mit les scellés pour que le Dragon n’égare plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans arrivent à leur terme. Après cela, il faut qu’il soit relâché pour un peu de temps.

extrait :

Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel.