Apocalypse, révélation de Jésus Christ 4/5

Prètre du diocèse de Cambrai, le père André Benoît Drappier est passé depuis par Douai, Somain, Maubeuge et aujourd'hui le Cambrésis, qu'il parcourt à la rencontre des communautés chrétiennes. Il aime écrire, parcourir la Bible et l'histoire. Cette semaine, il nous emmène à la découverte du dernier livre de la bible : l'apocalypse.

extrait : apocalypse chapitre 5 :

Quand l’Agneau eut pris le Livre, les quatre Vivants et les vingt-quatre Anciens se jetèrent à ses pieds. Ils tenaient chacun une cithare et des coupes d’or pleines de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient ce cantique nouveau : « Tu es digne, de prendre le Livre et d’en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant pour Dieu, par ton sang, des gens de toute tribu, langue, peuple et nation. Pour notre Dieu, tu en as fait un royaume et des prêtres : ils régneront sur la terre. »

Alors j’ai vu : et j’entendis la voix d’une multitude d’anges qui entouraient le Trône, les Vivants et les Anciens ; ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d’une voix forte : « Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. »