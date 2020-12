"Arendt et Heidegger: la destruction dans la pensée" avec Emmanuel Faye

"Arendt et Heidegger. La destruction dans la pensée"

Qui sont-ils?

Hannah Arendt, théoricienne du politique, a fui l'Allemagne en 1933 parce qu'elle était juive, et a consacré sa carrière académique à détricoter les causes du totalitarisme. Martin Heidegger, philosophe, fut membre du parti Nazi, et ses écrits sont entachés d'antisémitisme.

Un duo intéressant !

A priori, tout sépare ces deux penseurs. Mais derrière cette apparente opposition se dissimule une étrange histoire d'amour, et certaines idées philosophiques communes... En compagnie d'Emmanuel Faye, auteur de "Arendt et Heidegger. La destruction dans la pensée" (Albin Michel, 15,00 €), nous explorons la face sombre de ce duo incontournable.