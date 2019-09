ASEPT Poitou Charentes - Calitorama

Première partie :



L'ASEPT, Association Santé Education et Prévention sur les Territoires, Poitou-Charentes est active en Charente. Elle portent différentes actions ciblées sur la nutrition, le mieux-être, la mémoire ou la mobilité… et pensées pour un public précis, notamment les seniors.

Emilie Seveno, l'une des deux animatrices salariées de l'ASEPT en Charente, est notre invitée.





Deuxième partie :



Depuis quelques mois, le réemploi est valorisé à Châteaubernard…

Sur le site de la déchèterie a en effet ouvert Calitorama porté par Calitom, le service public des déchets de la Charente. Cet espace est un lieu de réemploi où chacun peut venir déposer ou récupérer, ou les deux à à la fois, des objets, des matériaux usagés mais qui sont utilisables… Depuis le début du mois, des animations et ateliers sont également proposés régulièrement sur place. Demain, Calitorama sera du coup officiellement inauguré à Châteaubernard.

Virginie Laffas, responsable du pôle prévention de Calitom et Alexa Badin, responsable communication de Calitom, nous éclairent sur le concept de Calitorama et ses objectifs.