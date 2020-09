Assises de l'animation de la vie sociale - Exposition Fragonard au Musée

Première partie :



Retour sur les Assises de l’animation de la vie sociale. Elles étaient organisées la semaine dernière sur le thème : comment la crise sanitaire impacte-t-elle le lien entre les habitants ? Quel est le rôle des associations ?

Pour parler de ces Assises, Philippe Arnould, le directeur de la CAF de la Charente.





Deuxième partie :



Le Musée d’Angoulême s’est donné les moyens de concevoir une exposition un peu exceptionnelle...

« Alexandre-Evariste Fragonard, le fils prodige » est à voir depuis la fin de la semaine dernière et jusqu’à début janvier. Cette exposition est consacrée à cet artiste aujourd’hui méconnu mais qui a montré ses talents sur la 1ère moitié du 19ème siècle comme peintre, sculpteur, mais aussi dans le dessin et les arts décoratifs. 70 œuvres provenant de musées et de collections privées sont rassemblées dans le cadre de cette exposition temporaire au musée d’Angoulême…

Nos invitées : Emilie Salaberry, directrice des musées de la ville d’Angoulêmeet Rebecca Duffeix, commissaire de l’exposition, Docteur en Histoire de l’art et spécialiste de l’artiste...