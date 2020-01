Asso Régalade - La réflexion engagée pour la vente de Sortir label Charente

11h00-11h30

Dans tour de table aujourd’hui il est question d’éducation à l’environnement, à la santé et au développement durable avec l’association Régalade. Elle s’est donnée en 2005 la mission d’accompagner les restaurants et structures collectives vers une alimentation plus responsable. Nous parlerons donc des questions de l'approvisionnement en circuits courts et en denrées de qualités mais aussi de la diminution du gaspillage alimentaire avec notre invitée Charlotte Gervais agent de développement de l’association Régalade.





11h30-12h00

Marc Werlhé est le créateur du magazine Sortir Label Charente il y a 25 ans. La remise des prix du concours de couvertures aura lieu vendredi soir à la Nef et Marc Werlhé nous parle de l’avenir de son magazine qu’il envisage de vendre.