Assocation Free Art - Documentaire : Et si New-York s'appelait Angoulême

Première partie :



L’association Free Art, basée à Fléac, a été créée au départ pour accompagner des artistes locaux dans l’exercice de leur activité. Aujourd’hui, elle répond à une demande plus large. Free Art aide des femmes et des hommes dans leur démarches administratives personnelles mais aussi professionnelles.

Christian Lautour, le président de l’association Free Art, est notre invité.





Deuxième partie :



« Et si New-York s’appelait Angoulême », voilà le titre du documentaire signé Marie-France Brière…

Celle qui a cofondé avec Dominique Besnehard, le Festival du film francophone d’Angoulême, a réalisé ce 52 minutes pour faire connaître plus largement et valoriser une histoire peu connue. Pendant près d’un siècle, le site de ce qui est actuellement New York a porté le nom d’Angoulême… Ce documentaire était projeté en avant-première hier à Angoulême avant une diffusion à la télévision d’ici quelques semaines sur France 3 à la rentrée…

Florent Gaillard, archiviste et historien, mène l’enquête dans ce documentaire et nous raconte son expérience.